Biélorussie : la Commission européenne va établir une "liste noire" des entreprises complices du trafic de migrants

"Cette proposition devra être adoptée en codécision par les États et le Parlement", a-t-elle précisé. "L'Europe n'est pas confrontée à une crise migratoire, mais à une tentative de déstabilisation par un régime totalitaire non reconnu par l'UE", a-t-elle souligné. "C'est toute l'Union qui est défiée."

"La stratégie du régime de Biélorussie repose très concrètement sur la complicité des voyagistes et de leurs intermédiaires. Il existe en effet des agences de voyages spécialisées qui proposent des offres tout compris : visa, billet d'avion, hôtel et, de manière assez cynique, taxis et bus jusqu'à la frontière", a-t-elle accusé. "Ces migrants sont trompés par de fausses promesses infâmes. C'est pourquoi nous proposons d'établir une liste noire pour tous les moyens et modes de transport, sur la base de la législation internationale sur la traite et le trafic de migrants."