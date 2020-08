Biélorussie : qui est Svetlana Tikhanovskaïa, l'opposante en exil du président Loukachenko ?

Le lendemain du vote, son incompréhension est grande. De fait, la jeune femme estime que "la majorité" de ses concitoyens la soutenait au gré d'une campagne électorale marquée par une mobilisation sans précédent en sa faveur - plus de 60.000 partisans rassemblés le temps d'un meeting le 30 juillet à Minsk. Dans la rue, ses partisans ne digèrent pas cette élection marquée par des arrestations d’opposants, des manifestations réprimées, des foules inédites dans les rues... et, depuis donc, une opposante numéro un en exil.

La veille de ce départ précipité, la candidate de l'opposition rejetait les résultats officiels de la présidentielle, dimanche 9 août, et donc l'élection de son inoxydable rival, le président Alexandre Loukachenko, qui trône sans discontinuité depuis 1994 et que les autorités donnent vainqueur du scrutin avec 80,23% des voix, selon des résultats diffusés par l'agence étatique Belta. Selon les premiers résultats officiels de la commission électorale biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa n'aurait, elle, récolté que 9,9% des voix.

Svetlana Tikhanovskaïa, 37 ans, a marqué les esprits par son ascension fulgurante, en seulement quelques mois. Traductrice et enseignante d'anglais, elle ne se prédestinait pas à la politique avant l'arrestation de son mari, le blogueur et youtubeur Sergueï Tikhanovski, 41 ans. Cet opposant virulent au président Loukachenko est devenu très populaire en Biélorussie pour ses vidéos fustigeant le pouvoir et épinglant la corruption. Depuis le 29 mai 2020, il est emprisonné pour "trouble à l'ordre public".

Parallèlement à cette ascension, les arrestations se multiplient, le peuple gronde. Mikola Statkevich, figure historique de l’opposition, est incarcéré le 31 mai et quelque 140 personnes sont interpellées les jours suivant, lors de rassemblements. Le 16 juillet, les mouvements d'opposition font alors front commun : Tikhanovskaïa rassemble les partisans de deux autres opposants, Viktor Babaryko (arrêté en juin pour "délits financiers") et Valery Tsepkalo (dont les signatures ont été invalidées), empêchés de concourir à l'élection.

À l'aube des élections, Svetlana Tikhanovskaïa apparaît comme la seule alternative pour contrer Loukachenko. Lors des meetings, la foule, en liesse, scande "Sveta ! Sveta !". L'espoir grandit, même si, "pour les Biélorusses, elle reste un choix par défaut", tempère l'étudiante, rejetant l'idée de l'émergence d'un féminisme en Biélorussie - "en dépit des déclarations de Loukachenko, la Biélorussie est déjà très égalitaire entre les hommes et les femmes, plus égalitaire que la France".

"Je ne crois d'ailleurs pas qu'elle incarne un espoir. C'est malheureux à dire mais tous les Biélorusses savaient à l'avance que les résultats seraient controversés et faussés. Là où c'est différent, c'est que les gens en ont marre et vont réellement le faire savoir. Loukachenko a toujours bénéficié par le passé, depuis sa première élection en 1994, d'un soutien populaire, d'une bonne image de patriarche. Ce n'est plus le cas désormais, tout simplement parce que les Biélorusses ont acquis avec le temps une conscience politique forte, rejetant massivement ces répressions et ces purges revenant comme de mauvais souvenirs des années 30."

Au fond, poursuit-elle, "ce qui a fédéré derrière Tsikhanovskaïa, c'est simplement qu'en tant que seule candidate de l'opposition admise par le gouvernement, elle avait les pleines possibilités, elle incarnait l'opposition rêvée, la possibilité de renverser un dictateur".