Bill Clinton : 20 ans après l'affaire Monica Lewinsky, l'ancien président se considère toujours comme une victime

Vingt ans plus tard, Bill Clinton revient sur l'affaire Monica Lewinsky. L'ancien président des Etats-Unis visite actuellement les plateaux de télévision à l'occasion de la sortie de son livre The President is Missing, traduisez "Le président a disparu", paru dimanche 4 juin dans les librairies. Sur NBC, Bill Clinton n'a toutefois pas pu échapper à la question au sujet de sa liaison avec la stagiaire de la Maison Blanche dans les années 90, qui avait fait un tollé à travers le monde entier.





Bill Clinton s'est défendu, alors que le mouvement #Metoo contre le harcèlement sexuel qui a permis à des dizaines femmes de briser le silence. L'ancien chef de l'Etat l'assure, s'il avait été président aujourd'hui, il aurait réagi de la même façon à la révélation de sa liaison et aux autres accusations. "Personne ne pense que je m'en suis sorti indemne, a-t-il déclaré à la télévision américaine. J'ai quitté la Maison Blanche avec 16 millions de dollars de dettes."