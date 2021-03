Birmanie : au moins 38 morts lors de la "plus sanglante" journée de répression depuis le putsch

Malgré le concert de protestations internationales, les forces de sécurité continuent à tirer à balles réelles sur les manifestants pro-démocratie en Birmanie. Mercredi 3 mars, au moins trente-huit d’entre eux ont été tués, et plusieurs autres ont été blessés. Cette journée fut "la plus sanglante" dans le pays depuis le coup d'Etat du 1er février, a souligné l'émissaire onusienne pour la Birmanie, Christine Schraner Burgener, qui a appelé les membres de l'ONU à prendre des sanctions "fortes". "J'ai eu une discussion avec l'armée et l'ai avertie que les Etats membres et le Conseil de sécurité pourraient prendre des mesures importantes, fortes", a-t-elle dit lors d'une visioconférence de presse. "Nous avons maintenant plus de 50 morts depuis le début du coup d'Etat, et de multiples blessés", a ajouté Christine Schraner Burgener depuis la Suisse où elle réside.

Interrogée sur les conditions posées par les militaires à une visite de sa part en Birmanie, réclamée depuis un mois par l'ONU, elle a répondu qu'ils lui avaient dit qu'elle était la bienvenue, mais "pas maintenant".

"Nous sommes horrifiés et révulsés par les violences atroces perpétrées contre les Birmans pour leurs appels pacifiques au rétablissement du gouvernement civil", a déclaré pour sa part le département d'Etat américain, appelant le monde à condamner "d'une seule voix" cette répression et demandant notamment à la Chine d’"utiliser son influence" auprès de la junte.

La France quant à elle "appelle à mettre immédiatement un terme à la répression en Birmanie, à libérer les personnes détenues et à respecter le choix démocratique du peuple birman" dans les urnes, a affirmé mercredi Emmanuel Macron dans un tweet.