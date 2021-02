Birmanie : au moins six morts lors de nouvelles manifestations contre le coup d'État militaire

Un mois après le coup d'État perpétré en Birmanie contre la dirigeante Aung San Suu Kyi, les contestations pacifiques ne faiblissent pas et la répression s'accroît. De nombreux militaires étaient mobilisés ce dimanche pour disperser violemment les manifestants qui répondaient à de nouveaux appels à la désobéissance civile.

Cette répression a entraîné la mort d'au moins six personnes et blessé une vingtaine d'autres à travers le pays, dont deux victimes de 18 ans à Bago, une à Rangoun, et trois autres dans un rassemblement de la ville côtière de Dawei dans le sud. Ces trois manifestants ont été "touchés par des tirs à balles réelles", alors que les blessés avaient été atteints par des tirs de balles en caoutchouc, raconte Pyae Zaw Hein, volontaire auprès des secouristes."Il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes (à venir, ndlr) car nous continuons de recevoir des blessés (graves, ndlr)", déplore-t-il.