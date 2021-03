Birmanie : la junte durcit sa répression contre les manifestants et les journalistes

Au total, on dénombre une trentaine de morts dans les rangs des manifestants depuis le putsch, d'après l'Association birmane d'aide aux prisonniers politiques. La junte a, de son côté, confirmé 11 décès du côté des protestataires, assurant avoir demandé aux forces de l'ordre de ne pas faire usage de balles réelles. Encore ce mardi, à Kale (nord-ouest), "une vingtaine de personnes ont été blessées" par la police et l'armée venues disperser un rassemblement, a indiqué à l'AFP un secouriste. Trois s'avèrent dans un état critique.

Particularité de ces représailles : les journalistes, particulièrement ciblés par les forces de l'ordre. Lundi soir, l'un d'entre eux, Kaung Myat Hlaing, a retransmis en direct sur la page Facebook de DVB : on entend des coups de feu, alors que ce journaliste – qui avait raconté la répression militaire au cours du week-end à Myeik – crie aux forces de sécurité à l'extérieur d'arrêter de tirer. "Si vous tirez comme ça, comment vais-je descendre ?" leur lance-t-il. DVB, l'un des organes de presse les plus connus en Birmanie et qui diffuse des informations non censurées à la télévision et à la radio, a exigé la libération de son employé ainsi que d'autres journalistes détenus depuis le putsch.