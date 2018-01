L'armée birmane admet pour la première fois avoir tué des Rohingyas

L'armée est ensuite intervenue dans la région, ce qui a poussé à l'exil 655.000 Rohingyas, qui ont fui au Bangladesh. En décembre, l'ONU a évoqué des éléments de "génocide" contre ces musulmans, qui représentent la plus grande population apatride du monde.





La nationalité birmane leur a en effet été retirée en 1982, sous le régime militaire. Les Rohingyas n'ont pas de papiers d'identité, ne peuvent pas voyager, n'ont pas accès au marché du travail ni aux services publics comme les écoles et hôpitaux. Ils ne peuvent pas non plus se marier sans autorisation.