Birmanie : de nouvelles accusations de corruption contre Aung San Suu Kyi

À l'origine de ces nouvelles incriminations ? La diffusion d'une vidéo d'un homme d'affaires controversé sur la télévision d'État qui confesse lui avoir versé 550.000 dollars en plusieurs fois entre 2018 et 2020. "D'après ce témoignage, les autorités ont détecté qu'Aung San Suu Kyi s'était rendue coupable de corruption et ils se préparent à l'inculper", a déclaré la chaîne MRTV.

Assignée à résidence, Aung San Suu Kyi a déjà été inculpée à quatre reprises : pour importation illégale de talkies-walkies, non-respect des restrictions liées au coronavirus, violation d'une loi sur les télécommunications et incitation aux troubles publics. La semaine dernière encore, l'armée avait annoncé ouvrir une enquête pour corruption, l'accusant dans un premier temps d'avoir perçu illégalement 600.000 dollars et plus de 11 kilos d'or.

En attendant, le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour en Birmanie. Au moins sept personnes ont été tuées ce mercredi par les forces de sécurité, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP) qui fait un point quotidien sur la situation. Au total, 217 manifestants ont été tués par les forces de sécurité depuis le début du coup d'État, 2.200 personnes ont été arrêtées et sont détenues au secret. Beaucoup ne peuvent pas rencontrer leur proche, ni même un avocat.

Les militaires sont plus que jamais décidés à éteindre la contestation pro-démocratie qui souffle sur le pays depuis plus d'un mois et demi et fait fi des multiples condamnations internationales et des sanctions mises en place par plusieurs puissances occidentales, telles que les États-Unis et l'Union européenne.