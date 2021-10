Birmanie : plus de 5 000 manifestants prisonniers vont être libérés

Plus de 9 mois après le putsch qui a remis l'armée au pouvoir en Birmanie, des milliers de prisonniers vont être graciés et libérés. Ainsi, le chef de la junte militaire a annoncé ce lundi 18 octobre que 5636 manifestants, emprisonnés en février dernier pour avoir défié le nouveau régime en place, seraient libérés à la veille de la fête bouddhiste de Thadingyut. Aucun détail n'a été apporté sur le profil de ces personnes qui bénéficieront de cette faveur.

Depuis le coup d'État du 1er février, l'armée mène une répression massive avec plus de 1100 civils tués et quelque 7000 détenus, selon une ONG locale, l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui rapporte des cas de tortures, de viols et d'exécutions extra-judiciaires. Au mois de juin, plus de 2000 opposants à l'armée avaient été libérés, parmi lesquels figuraient des journalistes locaux arrêtés pour avoir critiqué la répression sanglante de la junte.