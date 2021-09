Bitcoin, ethereum... la Chine déclare illégales toutes les transactions impliquant des cryptomonnaies

À la suite de cette annonce, le cours de la plus connue des cryptomonnaies, le bitcoin, était en net recul vendredi, tout comme l'ethereum et l'ensemble du marché. Le bitcoin avait déjà lourdement chuté en mai, quand les avertissements de Pékin contre le secteur s'étaient multipliés. Mais l'annonce de vendredi est le signal de Pékin le plus fort envoyé à ce jour aux cryptomonnaies.

La nouvelle réglementation intervient alors que la Chine cherche à empêcher la spéculation et le blanchiment d'argent, que le commerce et la spéculation autour du bitcoin et d'autres monnaies virtuelles développeraient. En juin, des responsables chinois avaient fait état de l'arrestation de plus de 1000 personnes soupçonnées d'avoir utilisé des ressources tirées de la criminalité pour acheter des cryptomonnaies. Ces phénomènes "compromettent sérieusement la sécurité des biens des personnes", assure la Banque centrale.