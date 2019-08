"Black Lives Matter" : le policier accusé d'avoir asphyxié Eric Garner a été licencié de la police de New York

Cette histoire remonte à 2014, le 17 juillet précisément. Ce jour-là, Eric Garner, âgé de 44 ans, avait été violemment plaqué au sol par des policiers qui le soupçonnaient de vendre illégalement des cigarettes dans un quartier de Staten Island. En surpoids et asthmatique, Eric Garner, qui refusait d'être interpellé mais n'était pas armé, avait perdu connaissance alors que cinq hommes s'employaient à le menotter, avant de décéder. Les images de l'interpellation, filmées par un ami et mises en ligne peu après, avaient fait le tour du monde. On y entend Eric Garner, père de six enfants, répéter "Je ne peux pas respirer" ("I can't breathe").





Des mots qui avaient ensuite été repris à travers les Etats-Unis. L'équipe des Lakers de Los Angeles l'avait par exemple utilisée lors d'une séance d'échauffement avant un match de NBA, imitée en cela par des stars du basket américain telles que LeBron James ou Kevin Garnett, tandis que les footballeurs de Saint Louis avaient gravé l'inscription sur leurs chaussures. Un hommage parmi tant d'autres, y compris celui du collectif punk anti-Poutine des "Pussy Riots", qui avaient publié une chanson intitulée justement "I Can't Breathe".