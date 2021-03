Blocage du canal de Suez : des associations craignent "une tragédie maritime sans précédent impliquant des animaux vivants"

De nombreux animaux menacés ? Alors que l'opération de renflouement du porte-conteneurs Ever Given semble enfin sur la bonne voie, plusieurs milliers de moutons restent encore coincés dans une vingtaine de navires en amont et en aval du Canal de Suez. Selon les données sur le trafic maritime, 11 navires de bétail, en provenance de Roumanie, seraient ainsi retardés. Toutefois, l'ONG Animals International en a comptabilisé plusieurs autres, en provenance d'Espagne notamment, portant le total identifié à ce jour à 20 bâtiments.

Plus de 130.000 moutons se retrouvent dans l'expectative alors que les réserves en eau et en nourriture s'amenuisent rapidement. "Des représentants des transporteurs ont été contactés et ont assuré qu'il y avait suffisamment de nourriture et d'eau à bord des navires pour les prochains jours", a tenté de rassurer l'Agence nationale sanitaire vétérinaire (ANSVSA) dans un communiqué publié samedi soir. Les réserves de nourriture sont généralement calibrées pour tenir "deux ou trois jours" supplémentaires par rapport aux prévisions, selon le site d'information Bloomberg.