Blocage du Canal de Suez : des pertes d'une ampleur colossale pour le commerce mondial

Pris dans une tempête de sable dans la nuit du 23 au 24 mars, le porte-conteneurs géant Ever Given a perdu le contrôle et s'est échoué en travers du canal de Suez, entraînant un embouteillage massif. Sur cette route ultrastratégique - trait d'union entre l'Asie et l'Europe - transite environ 10 % du commerce maritime international. Plus de 200 navires de marchandises étaient toujours bloqués vendredi aux deux extrémités et dans la zone d'attente située au milieu du canal, entraînant d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres produits.

Le manque à gagner pour l’économie mondiale est colossal : d'après la revue spécialisée Lloyd's List, les pertes s'élèvent à environ 340 millions d'euros toutes les 60 minutes. L'ensablement du porte-conteneurs bloque en effet chaque jour l'équivalent de quelque 8,1 milliards d'euros de marchandises, dont des composants électroniques des pièces pour le secteur automobile, mais aussi des biens de consommation. Même Amazon pourrait bientôt éprouver des retards dans ses livraisons à cause de ce blocage.