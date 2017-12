Bloomberg donne ses pires prévisions pour les 10 prochaines années... pourvu qu'elles soient fausses

Une grosse surprise. L'animateur très populaire Jimmy Kimmel, candidat démocrate remporte la présidentielle 2024, après avoir séduit les électeurs en promettant une couverture santé à l'échelle nationale. Quatre ans plus tard, les partis classiques (républicain et démocrate) sont en perte de vitesse et les Américains se tournent vers des partis alternatifs. Un fiasco puisque parmi les candidats potentiels aucun ne remportera les 270 électeurs.