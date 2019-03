Ethiopian Airlines : ce que l'on sait du crash qui a fait 157 morts, dont 8 Français

Dans un communiqué publié rapidement dans la matinée, la compagnie éthiopienne a précisé que l'avion a décollé à 8h38 et que six minutes plus tard, le contact avec l'appareil a été perdu. "Nous confirmons que notre vol ET 302 d'Addis Abeba à Nairobi a été impliqué dans un accident aujourd'hui", a-t-elle déclaré, indiquant que des opérations de secours étaient rapidement organisées. L'avion s'est écrasé dans la région de Bishoftu, en région Oromia, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale éthiopienne.





Un peu plus tard dans la matinée, le PDG de la compagnie a indiqué aux journalistes lors d'une conférence de presse que le pilote avait fait part de "difficultés" et avait demandé à rentrer à Addis-Abeba. On ignore la réponse qui a été faite à cette demande. En ce qui concerne les conditions météo, elle étaient très bonnes tout au long du trajet qui devait durer moins de cinq heures.