Boeing 737 MAX : la compagnie annonce le versement de 100 millions de dollars pour les victimes des accidents

"Chez Boeing, nous sommes vraiment désolé de la perte tragique de vies dans ces deux accidents et ces pertes en vies humaines vont peser lourdement dans nos cœurs et nos esprits dans les années à venir", a écrit Dennis Muilenburg, le PDG du constructeur, dont les 737 MAX sont cloués au sol après l'accident d'un vol d'Ethiopian Airlines, survenu quelques mois après un premier accident d'un vol Lion Air en Indonésie.





"Nous adressons nos plus vives sympathies aux familles et aux proches de ceux qui se trouvaient à bord et nous espérons que ce premier geste va aider à apporter du réconfort", indique également le communiqué. "Nous savons que toute personne qui monte à bord d'un de nos avions place sa confiance en nous. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour regagner la confiance de nos clients et des voyageurs dans les mois à venir."