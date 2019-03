Boeing 737 MAX : les interdictions de vol se multiplient

C'est une question que tous les spécialistes aéronautiques et aussi des millions de passagers se posent. Le best-seller de Boeing, le 737 MAX tout juste sorti des usines de montage, est-il fiable ? Après deux crashs en l'espace de cinq mois, de nombreux pays estiment que cet avion ne peut plus voler. C'est le cas notamment de notre pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.