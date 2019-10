Boeing a-t-il caché la vérité sur les failles du 737 Max ?

JT 20H - Aux États-Unis, de nouvelles informations révèlent que Boeing aurait retardé la diffusion de certains documents concernant le crash de deux 737 Max.

Ces derniers mois, Boeing fait face à un scandale, après les crashs de deux 737 Max. Les pilotes n'avaient pas réussi à redresser leurs avions, et le manque de formation a été pointé du doigt. Mais une conversation entre deux pilotes d'essai, datant de novembre 2019 a révélé vendredi que c'est le MCAS qui est en cause. Un système anti-décrochage qui régule automatiquement l'inclinaison de l'avion.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.