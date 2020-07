Boeing ukrainien abattu en Iran : un mauvais réglage radar à l'origine de la catastrophe

Le Canada et l'Ukraine possédant de nombreux ressortissants à bord de l'appareil, réclament les boîtes noires pour faire la lumière sur cette affaire. Les deux pays souhaitent accéder aux données et les analyser, l'Iran ne possédant pas la technologie adéquate. La République islamique a plutôt sollicité l'aide du Bureau d'enquêtes et d'analyses français pour la restauration des boîtes noires. Celle-ci devrait "débuter le 20 juillet prochain" et permettre d'accéder au "Flight Data Recorder" (enregistre les paramètres de vol) et au "Cockpit Voice Recorder" (enregistre les conversations entre pilotes et les bruits dans l'avion).