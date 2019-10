Bœuf à la sauce Ceta : le ministre de l'Agriculture dit-il vrai ?

À LA LOUPE – Invité de LCI le mardi 22 octobre, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, s'est exprimé sur l'opposition des éleveurs français à l'application du CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada et l'Union européenne.

Didier Guillaume était l’invitée politique d’Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI mardi 22 octobre. L'occasion pour le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Alimentation de revenir sur un sujet controversé : la mise en concurrence des éleveurs bovins français avec le Canada dans le cadre du traité de libre-échange du CETA.

Est-ce que la France n'importe que 60 tonnes de bœuf canadien par an ?

L’accord du CETA élargit le quota maximum de viande de bœuf canadienne qui pourra être importée dans l’Union européenne. Avant ce traité de libre-échange, les exportations étaient limitées à 18.662 tonnes par an. Désormais, le quota est de 65.500 tonnes, soit une multiplication par 3,5.

Bien que le nouveau quota octroyé par le CETA représente 45.838 tonnes supplémentaires (15.000 tonnes de viande surgelée et 30.838 tonnes de viande fraîche), la Commission européenne minimise l’impact effectif sur le marché européen. "Rapporté aux 8 millions de tonnes consommées chaque année en Europe, ce quota supplémentaire dans le cadre du CETA ne représente que 0,6% de la consommation de bœuf par an. De plus, ces nouveaux quotas sont des volumes maximum qui ne seront pas nécessairement atteints."

En effet, toujours d’après la Commission, les éleveurs canadiens n’utiliseraient aujourd'hui que 3% du quota de viande fraîche et 0% de la viande surgelée. A contrario, les exportations européennes de fromages de haute qualité par exemple ont déjà atteint 99% de leur quota d’exportation.