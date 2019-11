Bolivie : après trois semaines de contestation, le président Evo Morales contraint à la démission

Démissions en série et appel de l'armée

Peu après, c’est au tour du ministre des Mines de faire de même. Une décision justifiée par sa volonté de "préserver sa famille". Quant au ministre des Hydrocarbures, il quitte peu après ses fonctions car les événements que traverse le pays vont "à l'encontre" de ses "principes personnels" et de ses "valeurs spirituelles et démocratiques".

La contestation durait depuis 19 jours et la réélection, pour un quatrième mandat, de ce héraut de la cause indigène. Un scrutin dont l'Organisation des Etats américains (OEA) avait demandé l'annulation. Pour rétablir le calme dans le pays, le président avait donc promis la tenue d'un nouveau scrutin. Une annonce qui n'avait pas eu l'effet escompté. Pour preuve, la crise politique a pris un tournant décisif ce dimanche.

Le désormais ex-Président bolivien a annoncé dans la soirée qu'un mandat d'arrêt "illégal" avait été émis contre lui. "Je dénonce devant le monde et le peuple bolivien qu'un officier de police a annoncé publiquement qu'il a reçu instruction d'exécuter un mandat d'arrêt illégal émis contre ma personne", a écrit l'ancien dirigeant socialiste sur Twitter.

Le commandant en chef, le général Williams Kaliman, annonce ainsi que "pour le bien de la Bolivie", il est nécessaire que le dirigeant quitte ses fonctions. "Après avoir analysé la situation conflictuelle interne, nous demandons au Président de renoncer à son mandat présidentiel afin de permettre la pacification et le maintien de la stabilité", avait-il déclaré devant la presse. Il n'en faudra pas davantage à l'ex-dirigeant syndical. Moins de quarante minutes plus tard, Evo Morales annonce à la télévision "renoncer" au quatrième mandat.

Tandis que l’opposition appelle tout au long de la journée le dirigeant de 60 ans, au pouvoir depuis 2006, à quitter le pouvoir, le coup de grâce n'arrive que plus tard. Et c'est finalement l'armée qui le portera.

Le commandant de la police, Vladimir Yuri Calderon, a démenti l'existence d'un tel mandat d'arrêt à la télévision locale Unitel. "Seuls sont visés les magistrats du Tribunal suprême électoral (TSE)", a-t-il déclaré. Mais l'un des principaux opposants à Evo Morales, Luis Fernando Camacho, a confirmé l'existence d'un mandat d'arrêt contre lui. "Confirmé!! Ordre d'arrestation pour Evo Morales!! La police et les militaires le recherchent dans le Chaparé", a-t-il écrit sur Twitter. La présidente et le vice-président du TSE ont été arrêtés dans la soirée sur ordre du parquet qui enquête sur des irrégularités commises dans le scrutin d'octobre.

Face à ce déchaînement d'oppositions, Evo Morales a tout de même reçu, dès ce dimanche soir, le soutien immédiat des présidents cubain et vénézuélien, Miguel Diaz-Canel et Nicolas Maduro, qui ont dénoncé un "coup d'Etat" et exprimé leur solidarité envers leur "frère président" Evo Morales. Le président élu argentin Alberto Fernandez a également condamné "un coup d'Etat".