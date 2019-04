Bolsonaro ne veut pas que le Brésil devienne "un paradis du tourisme gay"

C'est une sortie homophobe de plus à l'actif du président brésilien. Lors d'un entretien avec des journalistes, Jair Bolsonaro a estimé que le Brésil ne devait pas "devenir un paradis du tourisme gay".





Selon des propos rapportés par le magazine brésilien Exame puis relayés par The Guardian, l'ancien militaire aurait d'abord déclaré "si tu veux venir ici et faire l'amour à une femme, fais ta vie" avant de déraper de plus belle. "Le Brésil ne peut pas être le pays de tous les gays du monde. Nous avons des familles", a-t-il ensuite renchéri, ne manquant pas de faire réagir les associations LGBT.