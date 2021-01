Boris Johnson "profondément désolé" alors que le Royaume-Uni passe le cap des 100 000 morts

Près d'un mois après sa sortie de l'Union européenne, Boris Johnson n'est plus d'humeur à plaisanter. Le ton du Premier ministre britannique est grave alors que le Royaume-Uni franchit la barre des 100.000 morts du Covid-19. "Je suis profondément désolé pour chaque vie perdue et bien sûr, en tant que Premier ministre j'assume la pleine responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Selon le bilan quotidien du ministère de la Santé, 1.631 décès supplémentaires ont été enregistrés ces dernières 24 heures.

Actuellement reconfiné, le pays est entré dans la troisième vague de la pandémie - qui s'avère très violente. La raison ? La propagation d'un variant considéré comme bien plus contagieux et potentiellement plus mortel. Concernant le nombre de morts du Covid-19, le Royaume-Uni détient le bilan le plus lourd d'Europe.