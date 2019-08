Boris Johnson les pieds sur la table de l’Elysée ? itinéraire d'une photo mal interprétée

Les deux hommes se sont rencontrés à Paris avec l'espoir qu'un accord puisse être trouvé pour éviter un Brexit sans accord. Alors, lorsque le chef du parti conservateur britannique a fait ce geste de désinvolture, il a vivement fait réagir. Car ce n'est pas la première fois que celui qu'on surnomme "Bo-Jo" perd son tact : en juin dernier il comparait le comportement des Français vis-à-vis du Brexit à celui de "cons" ou "fumiers" en fonction de la traduction ("turds" pour les anglophones).





Sans surprise, certains ont donc vu derrière ce comportement "à la cool" vu un signe de "manque de respect", voir d’humiliation. "Les pieds sur la table , en visite officielle ... Mais où avez-vous été élevé ?" tweete ainsi une francophone. Outre-Manche, on décrit le cliché comme étant "embarrassant", ou on s'excuse d'un premier ministre qui fait "honte aux pays". Et d'autres analysent ce geste comme un signe de "pouvoir du Royaume-Uni sur la France".