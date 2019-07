Boris Johnson, le roi de la gaffe devenu Premier ministre

Il se lance toutefois en politique à la fin des années 90 et n'hésite pas à promettre tout... et n'importe quoi ."Si vous votez tory (pour le parti conservateur), votre femme aura de plus gros seins et vous augmenterez vos chances d'acquérir un jour une BMW M3", annonçait-il en 2001 à Henley, lors des élections législatives britanniques. Il parvient à être élu et rejoint la Chambre des conservateurs avant d'être élu deux fois maire de Londres. Le personnage est clivant, mais son franc-parler séduit une partie des Britanniques.





Bien qu'il ait été ministre des Affaires étrangères sous Theresa May, Boris Johnson n'a pas toujours entretenu des relations très "diplomatiques" avec les autres pays. Barack Obama ? Un homme "hypocrite" et "à moitié kenyan." Hillary Clinton ? "Une infirmière sadique d’un hôpital psychiatrique." François Hollande est décrit en commandant d'un camp nazi et Recep Tayyip Erdogan en "fantastique branleur." Boris Johnson est même allé jusqu'à comparer Vladimir Poutine à Dobby, l'elfe de maison dans la saga Harry Potter.