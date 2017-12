Pour retrouver ses tableaux volés, un musée offre 10 millions de dollars

Depuis le vol, les cadres dans lesquels ont été découpés les toiles n'ont pas bougé, pour respecter les dernières volontés d'Isabella Stewart Gardner, qui voulait que tout soit maintenu en l'état dans son musée. L'institution est désormais beaucoup plus connue pour ce cambriolage à l'ancienne que pour son somptueux palais, bâti en assemblant des vestiges achetés en Italie, ou sa collection, encore forte de belles pièces, comme un Titien, deux Velazquez ou un Rubens.





Cette date limite aide à redonner un peu d'élan à une affaire qui semble dans l'impasse, après des milliers d'heures d'auditions et des déplacements aux quatre coins du monde sur la foi d'indices. "L'enquête a connu beaucoup de tournants et de rebondissements, des pistes prometteuses et des impasses", résume Kristen Setera, porte-parole de la police fédérale (FBI) de Boston. "L'attention va croissante" à l'approche de la fin de l'année, explique Anthony Amore, responsable de la sécurité du musée ravi. "On a reçu beaucoup d'appels et de courriers électroniques. Quelques-uns d'entre eux ont été très précieux", ajoute-t-il, sans plus de précision.





Quel qu'il soit, celui qui possède les tableaux aujourd'hui ne peut en profiter comme un collectionneur ordinaire. "Vous ne pouvez pas l'accrocher au mur", dit-il. "Ils ne peuvent pas être vendus ou changé de place." Mais si une personne en possession des objets volés pourrait encore être poursuivie, l'heure n'est plus à la sanction. Le FBI a d'ailleurs déjà indiqué qu'il serait prêt à accorder l'immunité au détenteur d'une piste fiable.