"Boum, viens là !" : Trump mime les tirs des terroristes des attentats du 13 novembre pour défendre le port d'armes

"Personne n'a d'arme à Paris et on se souvient tous des 130 personnes (tuées) et du nombre énorme de personnes horriblement, horriblement blessées." Dans son discours à la convention de la NRA, le puissant lobby américain pro-armes, Donald Trump a estimé que les attentats du 13 novembre 2015 à Paris auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées.