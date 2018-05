Bourses, APL, handicap, autonomie : une réduction des aides sociales étudiée par Bercy

Concernant les bourses sur critères sociaux, Bercy évoque plusieurs pistes : "'accroître le ciblage', par exemple en abaissant les plafonds de ressources ; geler les revalorisations des barèmes ou, 'a minima, en limiter la progression' ; 'renforcer le contrôle d’assiduité' – les jeunes qui ne vont pas en cours étant susceptibles de perdre l’aide", indique Le Monde, citant la note interne.





Les APL sont également passés à la loupe. Il est notamment envisagé un "non-cumul part fiscale et APL étudiants", ce qui veut dire qu'un étudiant devra quitter le foyer fiscal de ses parents pour percevoir l'aide au logement. Selon le document, le dispositif cumule les défauts. Outre qu'elles "favorisent […] les personnes inactives", à niveau de ressources identiques, elles "sont peu ciblées et ont trop peu d’effet redistributif", car elles dépendent "très peu des ressources réelles (salaires et transferts intrafamiliaux)". C'est pourquoi la note interne propose d’intégrer des prestations sociales et familiales dans la "base ressources" qui sert à calculer le montant d'APL versé, et ce "à compter de 2020".