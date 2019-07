Bras de fer entre Donald Trump et Emmanuel Macron : les Etats-Unis menacent le vin français

Ce n'est pas la première fois que la taxe Gafa est un sujet de discorde entre la France et les États-Unis. Mais cette fois, elle semble avoir relancé le bras de fer entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Vendredi 26 juillet 2019, le président américain a carrément traité son homologue français de "stupide", menaçant en représailles de surtaxer nos vins. Quels enjeux et quelles conséquences pour notre pays ?



