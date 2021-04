Brésil : après un crash, un pilote a marché 36 jours avant de trouver des secours

"Tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que je récupère quelque chose, n'importe quoi qui pourrait m'être utile pour ce temps que j'allais passer dans la forêt parce que j'ai bien compris que j'allais y rester un moment", raconte-t-il. Dans la carcasse de l'avion, il va donc récupérer un couteau, une corde et un sac. De quoi se lancer dans un incroyable périple dans la forêt vierge.

Cela aurait pu être le scénario parfait d'un film catastrophe : un pilote d'avion, perdu dans l'immensité de la forêt amazonienne après un atterrissage d'urgence. Mais c'est l'histoire bien véridique qui est arrivée à Antonio Sena, un jeune pilote brésilien qui pensait bien ne plus jamais revoir sa famille. Le 28 janvier, il décolle d'Alenquer, dans le nord du pays, en direction d’une mine d'or au cœur d'une réserve biologique d’Amazonie, mais son avion Cessna connaît une panne moteur, s'écrase et prend feu. Il n'a alors que quelques secondes pour s'extirper de la carlingue.

Antonio Sena se décide à marcher et marcher encore, en direction du soleil levant, et se protège le soir dans des abris qu'il construit. Il parvient aussi à faire du feu, mais ses plus grandes peurs restent les animaux sauvages et le manque de nourriture. "Je me suis surtout nourri de fruits que je trouvais sur mon chemin. Il y en a certains que je n'avais jamais vu de ma vie. Il y a même un petit fruit que j'ai pris quand j'ai vu que les singes le mangeaient", poursuit le jeune rescapé.

Épuisé, amaigri de 25 kilos, son abnégation va finalement payer. Après avoir marché seul durant 28 kilomètres (à vol d'oiseau), il rencontre des cueilleurs de noix dans la forêt qui vont lui sauver la vie. "À ce moment, j'ai tout lâché. J'ai pleuré énormément. Toute cette souffrance était enfin finie, j'étais sauvé", lance-t-il.