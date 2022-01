VIDÉO - Brésil : au moins 10 morts dans l'effondrement d'une falaise sur des bateaux de tourisme

À la mi-journée, un grand fragment de roche s'est détaché de sa paroi et est tombé sur trois bateaux qui se promenaient sur le lac Furnas, un site prisé pour ses eaux vertes et son défilé de spectaculaires parois rocheuses. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent la masse rocheuse se détacher et tomber sur les trois embarcations, semant la panique parmi les passagers assistant à la scène sur d'autres bateaux.

Effondrement dramatique au Brésil. La chute d'un pan de falaise sur des bateaux navigant dans un lac très touristique de l'État du Minas Gerais, dans le sud-est du pays, a fait au moins sept morts et trois disparus samedi, ont annoncé les pompiers. "À ce stade, il y a sept morts et trois disparus", a précisé dans un bilan le porte-parole des pompiers du Minas Gerais, Pedro Aihara. Le bilan a été ultérieurement porté à au moins dix morts.

Le président Jair Bolsonaro a partagé certaines de ces vidéos sur les réseaux sociaux, saluant le travail de la marine brésilienne qui, "dès que la malheureuse catastrophe s'est produite", s'est déplacée sur le site et s'est employée à "secourir les victimes et à transporter les blessés". Parmi eux, neuf ont été hospitalisés, selon les pompiers intervenus sur place avec des équipements variés et une brigade de plongeurs. Les recherches devaient s'interrompre avec la nuit, pour des raisons de sécurité, et reprendre ce dimanche.