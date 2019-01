Brésil : un autre barrage menace de céder, les habitants évacués

Panique à Brumadinho. Les sirènes ont retenti ce dimanche matin face à un risque de rupture imminente d'un autre barrage minier toujours dans cette municipalité située dans le sud-est du Brésil. C'est là que deux jours plus tôt, un premier ouvrage a cédé faisant au moins 34 morts et quelque 300 disparus ensevelis sous la boue et dont la plupart pourrait n'être jamais retrouvée, comme le redoute l'équipe de sauvetage.





Dimanche, la compagnie minière Vale a indiqué dans un communiqué avoir actionné les alarmes à 5h30 après avoir "détecté une hausse des niveaux de l'eau dans le barrage VI", structure qui fait partie de la mine Corrego do Feijao, dont le barrage I s'est rompu vendredi, provoquant une marée de boue qui a enseveli les habitations qui se trouvaient dans cette zone.