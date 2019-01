Brésil : craignant pour sa vie, un député homosexuel choisit de s’exiler

Au Brésil, le député homosexuel Jean Wyllis a annoncé jeudi 24 janvier qu’il renonçait à son troisième mandat, et quittait son pays. A l’origine de cette décision, les nombreuses menaces qu'il a reçues depuis l'élection du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.





"Préserver une vie menacée est aussi une stratégie de lutte pour des jours meilleurs. Nous avons fait beaucoup pour le bien commun. Et nous ferons beaucoup plus quand viendront des temps nouveaux, peu importe que nous agissions par d'autres moyens", a écrit sur Twitter le député du Parti Socialisme et liberté (PSOL, gauche).