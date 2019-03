Brésil : des touristes français et belges s’apprêtaient à partir en croisière avec 360 kg de cocaïne dans leurs bagages

Selon le quotidien O Estado de Sao Paulo, il s'agit de huit hommes et huit femmes âgés de moins de 30 ans. La police les a, évidemment, arrêtés, et considère à présent que les individus agissaient de façon coordonnée. Il faut aussi dire que les saisies de drogue sont plutôt fréquentes dans ce port de Santos, le plus important d'Amérique latine. Rien qu’en 2018, plus de 23 tonnes de cocaïne y ont été saisis.