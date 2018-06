Enterré 7 heures, un nouveau-né survit

MIRACLE - Un bébé d'une tribu indienne du Brésil a survécu après avoir été enterré sept heures. "Comme le père refuse de reconnaître l'enfant et la mère est âgée de seulement 15 ans, nous soupçonnons qu'ils aient pu tenter de tuer le nouveau-né", affirme la police locale. Et ce d'autant plus que le nourrisson avait encore son cordon ombilical.