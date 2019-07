Brésil : Jair Bolsonaro défend le travail des enfants et crée la polémique

"Le travail donne de la dignité aux hommes et aux femmes, peu importe l'âge." C'est ce qu'a avancé le président brésilien Jair Bolsonaro en direct sur Facebook ce jeudi 4 juillet, alors qu'il présentait son émission hebdomadaire. Et de prendre exemple sur son propre cas : "Regardez, en travaillant à la ferme à 9 ou 10 ans, cela ne m'a pas du tout desservi. Quand un enfant âgé de 9 ou 10 ans travaille quelque part, il y a plein de monde pour dénoncer le 'travail forcé' ou le 'travail des enfants'. Mais s'il est en train de fumer du crack, personne ne dit rien. (...) J'ai travaillé depuis l'âge de 8 ans (...) et aujourd'hui, je suis qui je suis."





Une nouvelle sortie polémique de la part du président brésilien, dans un pays où près de 2,5 millions d'enfants travaillent illégalement, selon l'Institut national de statistiques (IBGE). Plusieurs dirigeants politiques ont vivement réagi sur les réseaux sociaux, notamment Marcelo Freixo, député du parti de gauche PSOL, qui écrit sur Twitter : "C'est le meilleur exemple pour inciter un enfant à ne pas travailler, cela l'empêchera de devenir un adulte comme lui : avec autant de haine et d'incompétence. La place des enfants est à l'école."