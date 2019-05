Brésil : le royaume des pesticides

Les agriculteurs brésiliens sont les premiers consommateurs de pesticides au monde, plus de 500 000 tonnes y sont épandues chaque année. Plusieurs dizaines d'entre eux sont interdits dans l'Union européenne, car trop dangereux pour la santé humaine. Toutefois, ces produits risquent bien de se retrouver un jour dans nos assiettes.



