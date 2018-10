Brésil : qui est Jair Bolsonaro, ce nostalgique de la dictature, favori de la campagne présidentielle ?

Le candidat d'extrême droite a également affiché à nouveau sa nostalgie des années de plomb, affirmant qu'il n'y avait "pas eu de coup d'Etat militaire en 1964". "Un coup d'Etat, c'est quand on met un coup de pied dans la porte pour retirer le président (du pouvoir). Mais c'est le Parlement qui a déclaré le poste de président vacant. C'était la règle en vigueur", a-t-il affirmé. Très critiqué par le passé pour avoir fait l'éloge d'un colonel tortionnaire notoire, il expliqué dans la même émission que "certains se disaient victimes de torture pour obtenir des indemnisations, des votes, de la pitié ou du pouvoir".





Si ces propos sont radicaux, force est de constater qu'ils trouvent un écho favorable au sein d'une grande partie de l'électorat. Bolsonaro arrive largement en tête des intentions de vote du premier tour de la présidentielle (22%). Il fait notamment un tabac chez les jeunes (26%) et les classes les plus aisées (34%), tout en flirtant avec les évangéliques, avec notamment un discours farouchement anti-avortement. Le candidat du petit Parti social libéral (PSL), qui a engrangé les votes anti-Parti des travailleurs, sur fond de chômage et de crise, semble désormais capable de remporter l'élection.