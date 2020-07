Testé positif au Covid-19, Bolsonaro va "très bien" et prêche pour l'hydroxychloroquine

"Je le dis bien clairement", a affirmé le président d'extrême droite dans sa vidéo à destination du peuple brésilien. "J'ai pris (de l'hydroxychloroquine) et ça a marché, et je vais très bien, grâce à Dieu. Et que ceux qui la critiquent proposent au moins une alternative". Bolsanaro a confirmé avoir commencé à prendre chaque jour un comprimé après s'être senti mal à la fin de la semaine dernière. Ce qu'on avait déjà pu voir dans une précédente vidéo, où il prenait un cachet, tout sourire, face caméra.

Lors de son intervention, Jair Bolsonaro en a profité pour revenir sur la décision mercredi de Facebook de supprimer 35 comptes, 14 pages et un groupe, ainsi que 38 comptes Instagram, tous liés à lui et à son entourage, pour désinformation. Il a nié qu'il y ait "des messages de haine" sur ses comptes ou sur ceux de ses trois fils engagés en politique. "Nous ne pouvons pas perdre la liberté de la presse", a-t-il déclaré, montrant des pages internet et des articles de presse réclamant sa mort et des images sur lesquelles il apparaît décapité. "Je défie cette presse, en particulier les chaînes de télévision qui donnent de la visibilité à cela, de montrer un texte de haine de moi, une image de haine de moi, sur mon Facebook, sur le Facebook de mes fils".