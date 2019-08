Brésil : un baron de la drogue tente de s'évader en se faisant passer pour sa fille

Clauvino da Silva est un chef de gang brésilien. Ce dernier est incarcéré dans un complexe pénitencier du Brésil, où il doit purger une peine de 73 ans. Le détenu a tenté de s'évader de prison en prenant l'apparence de sa fille de 19 ans. Pour ce faire, il a mis une perruque de longs cheveux noirs, des lunettes et un tee-shirt rose. Mais sa tentative d'évasion a échoué. Il est à noter que Clauvino da Silva a déjà tenté de s'évader en 2013 par les égouts de la prison.



