Brésil : une ville qui avait atteint l'immunité collective rebascule dans la crise sanitaire

Le super-pouvoir de la ville de Manaus, au nord-ouest du Brésil, aura été de courte durée. En septembre dernier, une étude, réalisée par 34 chercheurs brésiliens et internationaux révélait qu'elle avait atteint, après une première vague de Covid-19 extrêmement meurtrière, un niveau d'immunité collective permettant de contrôler la circulation du virus. 66% des 2,2 millions d'habitants de la ville possédaient selon eux des anticorps contre le coronavirus. Mais selon les chiffres épidémiologiques communiqués par la mairie de Manaus ces dernières semaines, l'épidémie est repartie de plus belle.

Depuis mi-septembre, l'Etat d'Amazonas, dont Manaus est la capitale et la plus grande ville (plus de la moitié des habitants de l'Amazonas y réside), subit de plein fouet, comme le reste du pays, la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Selon les chiffres de la Fondation pour la surveillance de la santé en Amazonas (FVS-AM), le nombre de nouveaux cas avérés avoisine chaque jour le seuil des 1000. Un niveau quasiment comparable à la première vague, lors de laquelle le nombre de nouveaux cas avérés oscillait quotidiennement entre 1000 et 1650 environ. D'après une étude publiée fin novembre par des chercheurs brésiliens et citée par le Diario de Pernambouco, Amazonas concentre actuellement 28% des cas avérés du pays de 209 millions d'habitants. Manaus, elle, concentre 40% des cas de l'Etat.

À une semaine de Noël, les services de soins intensifs sont proches de la saturation, malgré l'ajout de 60 lits supplémentaires. Le 16 décembre, le gouvernement de l'Amazonas a pris la décision d'en ajouter 20 de plus, après que le taux de patients hospitalisés a atteint son plus haut niveau depuis fin juin, avec 523 patients hospitalisés au 17 décembre.