Trois questions sur Brett Kavanaugh, confirmé à la Cour suprême et accusé d'agression sexuelle

Brett Kavanaugh est accusé par une femme, Christine Blasey Ford, d'agression sexuelle au début des années 80. Dans une interview au Washington Post, elle détaille cette agression et affirme qu'au début des années 1980, lorsque Brett Kavanaugh était scolarisé dans la proche banlieue de la capitale américaine, ce dernier et un ami "complètement ivres" l'auraient coincée dans une chambre lors d'une soirée.





Brett Kavanaugh l'aurait maintenue de force sur un lit, avant de se livrer à des attouchements par dessus ses vêtements, qu'il aurait tenté, sans succès, de lui retirer. Quand elle aurait tenté de crier, il lui aurait couvert la bouche avec la main. "J'ai pensais qu'il risquait de me tuer sans le vouloir", a-t-elle confié au journal. Elle avait finalement pu se dégager de son étreinte et quitter la pièce. Selon ses avocats, elle a "été la cible d'un harcèlement féroce et même de menaces de mort" depuis que son nom est devenu public. "Sa famille a été obligée de quitter sa maison. Son compte email a été piraté", ont-ils affirmé.





Alors que Donald Trump a mis en doute ces accusations et soutenu son candidat jusqu'au bout, ce dernier a clamé son innocence devant une commission sénatoriale suivie par 20 millions d'américains, et s'est dit victime d'une campagne de dénigrement piloté par la gauche. Devant cette même commission, Christine Blasey Ford a affirmé quant à elle être sûre "à 100%" d'avoir été agressée par le juge.





Les sénateurs ont finalement demandé complément d'enquête à la police fédérale (FBI). Dans son rapport, celle-ci dit n'avoir "rien" trouvé de compromettant, ce qui a permis aux sénateurs de terminer le processus de confirmation. Mais ce rapport n'a pas mis fin à la controverse, les avocats de la plaignante pointant le fait que ni cette dernière, ni le juge Kavanaugh n'ont été interrogés.