Brett Kavanaugh à la Cour suprême : feu vert du Sénat, malgré les accusations d'agression sexuelle

"Un grand jour pour l'Amérique", avait lancé Donald Trump avant le vote de confirmation du Sénat, qui a approuvé samedi soir par 50 votes contre 48 la nomination à vie de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Désormais membre de la plus haute juridiction des États-Unis, Brett Kavanaugh était accusé d'agression sexuelle par l'universitaire Christine Blasey Ford, qui affirmait que ce dernier avait tenté de la violer lors d'une soirée entre lycéens en 1982.





À un mois des élections parlementaires de mi-mandat, Donald Trump enregistre donc une double victoire politique. Il voit son candidat confirmé à un poste de la plus haute importance, à l'issue d'un processus chaotique. Et il réussit, grâce à cette confirmation, à donner une coloration durablement conservatrice à la Cour suprême, qui vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits parmi les plus clivants au sein de la société américaine, comme le droit à l'avortement, la protection de l'environnement, la peine de mort, l'encadrement des armes, ou le mariage homosexuel.