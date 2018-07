Brett Kavanaugh nommé à la Cour suprême : le droit à l’avortement en danger aux Etats-Unis ?

Le droit à l'avortement existe aux Etats-Unis depuis 1973. La Cour suprême, par l'arrêt Roe vs Wade, avait rattaché ce droit directement au XIVe amendement de la Constitution, qui garantit le droit au respect de la vie privée. Mais si la Cour possède un droit fédéral, chaque Etat dispose d'une marge de décision sur le sujet. Ainsi, pour flatter un électorat chrétien traditionnel et "pro-life", plusieurs Etats ont tenté de mettre des freins à l'avortement. En Alabama, par exemple, une femme enceinte voulant une IVG doit attendre minimum quarante-huit heures et avoir l'accord d'au moins un parent si elle est mineure. En tout, c'est déjà une dizaine d'États qui ont voté ces " trigger laws", c'est-à-dire des lois qui sont inconstitutionnelles, pour compliquer l'accès à l'avortement.