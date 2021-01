2000 livres et un aller-simple pour quitter le Royaume-Uni : l'offre surprenante de Londres aux citoyens de l'UE

Difficile de savoir combien de nationaux de l'UE profiteront du pécule de retour, ou même combien pourraient y avoir accès. Sur le papier, les Européens résidant de l'autre côté de la Manche peuvent tous avoir accès à un statut légal: "pre-settled" pour ceux qui vivent et travaillent au Royaume-Uni depuis moins de cinq ans, et "settled" pour ceux présents depuis plus longtemps. Mais depuis un an environ, les refus du Home Office se sont multipliés, parfois même pour des citoyens de l'UE installés depuis leur plus tendre enfance. Des refus parfois délivrés sans explications.

Des refus qui surtout tombent mal, alors que le pays est ravagé par la pandémie de Covid-19, et vient de passer la barre symbolique et funeste des 100.000 morts. Selon l'ONG Joint Council for the Welfare of Immigrants, nombre de citoyens de l'UE travaillent comme personnels de soins, dans les hôpitaux et les maisons de retraite, et sont souvent désarmés face à la procédure à suivre. Dans un sondage, un sur deux disait ne pas savoir qu'il y avait une date limite pour déposer son dossier. Un sur trois disait même ne pas savoir qu'il fallait demander un permis de résidence.