Brexit : transports, téléphonie, banques... Quelles conséquences concrètes en cas de sortie sans accord ?

Un pas de plus vers le "no deal" ? Ce vendredi 29 mars, le Parlement britanniques'est à nouveau prononcé contre le plan de sortie de l'Union européenne porté par la Première ministre britannique, Theresa May. Un accord négocié avec les 27 que les députés avaient déjà rejeté... deux fois. De quoi faire craindre de plus en plus une sortie sans accord le 12 avril. Dans ce scénario des plus flous, une seule certitude : les conséquences d'un "no deal" seraient nombreuses, et parfois très concrètes. Tour d'horizon.