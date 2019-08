Brexit : 4 questions sur la suspension du Parlement britannique

Les députés peuvent, au cours des quatre semaines de session qui leur restent avant le Brexit, voter une proposition de loi pour empêcher un Brexit sans accord. Sauf qu’il faudrait pour cela d’abord réussir à reprendre la main sur l’ordre du jour parlementaire : or, la définition de cet ordre du jour est une prérogative du gouvernement.





Par ailleurs, des recours en justice ont déjà été annoncés, d'un côté par plus de 70 parlementaires écossais devant la plus haute instance civile d'Ecosse, et de l'autre, par Gina Miller, une femme d'affaires et militante anti-Brexit, devant la justice anglaise. Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, la principale formation de l'opposition, a aussi d'ores et déjà annoncé qu'il voulait déposer une motion de censure contre le gouvernement. S'il le fait, les députés auront jusqu'à 14 jours pour parvenir à former un gouvernement. Boris Johnson pourrait alors soit accepter de démissionner, soit convoquer des élections législatives. C’est peut-être ce deuxième cas de figure qu’il cherche d’ailleurs à provoquer : car en cas de nouvelles élections, les partis d’opposition ne se rassembleraient pas forcément derrière Jeremy Corbyn, quand Boris Johnson pourrait, lui, unir la droite pro-Brexit, et s’en sortir ainsi avec une nouvelle majorité plus confortable que celle qu’il a actuellement (une majorité absolue d’une voie seulement à la Chambre des communes).





En somme, les prochains jours pourraient bien être animés. Certains comme le travailliste Clive Lewis ont fait part de leur volonté de rester au Parlement malgré la suspension : "La police devra nous faire sortir de la Chambre", a tweeté le député.