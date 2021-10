À deux mois de Noël, la pénurie de bouchers inquiète le Royaume-Uni

Tradition parmi les traditions au Royaume-Uni, Noël pourrait avoir un goût moins fastueux cette année. Repas de famille oblige, les abattoirs embauchent 10 à 15% d'effectifs en plus chaque année pour les fêtes de fin d'année. Or, en 2021, l'Association britannique des transformateurs de viande (BMPA) table sur 15% de bouchers en moins.

La Grande-Bretagne est en effet confrontée à des pénuries de main-d'œuvre historiques depuis l'entrée en vigueur du Brexit, qui limite les passages d'Européens outre-Manche. La pandémie de Covid-19, et ses restrictions de déplacement, n'y est pas pour rien non plus : un certain nombre de travailleurs européens ont décidé de rentrer dans leur pays faute de pouvoir travailler. Résultat : il manque des chauffeurs routiers pour les livraisons, des employés sur les élevages de volailles ou encore des bouchers dans les abattoirs.