Brexit : à dix jours de la date fatidique, les députés britanniques rejettent quatre alternatives à l'accord de sortie

Face au mur opposé par les députés britanniques, le légendaire flegme national laisse peu à peu la place au dépit. La Chambre des Communes "a une nouvelle fois échoué à trouver une majorité claire pour chacune des options" présentées, s'est désolé le secrétaire d'Etat au Brexit Stephen Barclay. "La position légale par défaut est que le Royaume-Uni va quitter l'UE dans onze jours" sans accord, a-t-il ajouté.





L'auteur de la proposition "Norvège +", le conservateur Nick Boles a, de son côté, immédiatement annoncé qu'il quittait le Parti conservateur. "J'ai tout donné pour tenter de trouver un compromis qui pourrait mener le pays hors de l'UE tout en maintenant notre puissance économique et notre cohésion politique", a-t-il dit, visiblement très ému. "J'accepte l'idée d'avoir échoué. J'ai échoué surtout parce que mon parti refuse le compromis", a-t-il accusé.





De son côté, Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, principale formation d'opposition, a qualifié de "décevant" le fait qu'aucune proposition n'ait dégagé de majorité. Mais il a souligné que l'accord de Theresa May avait été rejeté par des marges plus grandes et réclamé qu'une troisième série de "votes indicatifs" puisse se tenir, ce qui pourrait être le cas mercredi. "Le problème est toujours qu'il n'y a pas de majorité pour un Brexit dirigé par les conservateurs, ni de majorité pour un Brexit dirigé par les travaillistes", a souligné Simon Hix, professeur de sciences politiques à la London School of Economics. "Soit il doit y avoir un accord entre plusieurs parties, soit nous partons sans accord".





Theresa May n'a de son côté pas exclu de présenter une quatrième fois au vote son accord de divorce. Du côté des dirigeants européens, on s'agace quelque peu de cette énième camouflet. Dans la matinée, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker avait prévenu que la patience des dirigeants européens était en train de "s'épuiser".