Brexit : après l'échec du vote de défiance contre Theresa May, que peut-il se passer ?

La machine s'est enrayée pour Theresa May depuis un mois : le 13 novembre, un an et demi après avoir activé l'article 50 du Traité de Lisbonne permettant d'entamer le processus de sortie de l'UE, Downing Street avait annoncé que les négociateurs britanniques et européens étaient parvenus à conclure un projet d'accord technique. Problème : celui-ci ne convient pas à de nombreux membres de la majorité conservatrice. Le 10 décembre, Theresa May annonce ainsi le report du vote sur le texte, étant quasi assurée de le perdre. Mais mardi soir, déjouant les sondages, la dirigeante a créé la surprise, remportant le vote de défiance organisé par des députés de son Parti conservateur.